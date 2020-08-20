بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

قال السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن قرار تخفيض الوزن النسبي لرغيف الخبز يستهدف تحقيق الانضباط بالمنظومة، والمواطن لم يتأثر من القرار.





وأشار "دايرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن تكاليف الإنتاج زادت في كل المجالات ومنها تكلفة إنتاج الخبز، منوها بأن خفض وزن الرغيف لن يؤثر على مكوناته، وقيمته الغذائية.





وأضاف أن هناك حملات رقابية وتفتيشية على المخابز للتأكد من تطبيق قرار الوزن النسبي الجديد للرغيف، مؤكدا أن جودة رغيف الخبز بعد تخفيض وزنه تحسنت، حيث أن صاحب المخبز يكون حريصا على ألا يقع تحت طائلة العقوبات المشددة، ولهذا يحرص على أن يكون المنتج جيدا.





كان قد أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخير، بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما، جدلا بين المواطنين، إذ يتساءل عدد كبير منهم عن أسباب ودوافع وزارة التموين، لتخفيض وزن الرغيف، وتبعات ذلك القرار على المواطن البسيط سواء بالسلب أو الإيجاب.





وللإجابة على تلك التساؤلات التى تدور فى رؤوس المواطنين، ترصد "الفجر" أسباب تخفيض وزن رغيف الخبز، فى السطور التالية:





طالب أصحاب المخابز، عبر الشعبة العامة للمخابز، وزارة التموين بإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياة.





وافقت الوزارة على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وتشمل زيادة التكلفة احتساب هذه الزيادات التى طرأت مؤخرا.





جاء القرار حرصا من الدولة ممثلة فى وزارة التموين على مد مظلة التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز، تشجيعا للاستقرار الاجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.





ارتفع معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز، ليصبح 1450 رغيفا بدلا من 1250 رغيفا.





يترتب على القرار زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة.





يضمن القرار قيام المخابز ببيع الحصة المسندة إليهم يوميا، مع ضمان إنتاج رغيف خبز مدعم يليق بالمواطن المصرى.





عدم المساس بسعر الرغيف فى بطاقة التموين 5 قروش، مع استمرار تحمل الدولة لفرق التكلفة الإنتاجية للرغيف التى تصل لأكثر من 50 قرشا.





الحفاظ على نفس كميات الخبز المتوفرة للمواطن بشكل يومى.





تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.





توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كل أصناف الخبز "المجر، الملدن، الطرى، الملدن الماو"، لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط، ولضمان إحكام الرقابة.



