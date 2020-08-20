ارتفاع مؤشر بورصة النيل 3.9% خلال تعاملات الأسبوع

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
محمد عصام
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ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة النيل المصرية التى يقيد بها عدد من الشركات يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسبة 3.9%.

 

وأغلق مؤشر بورصة النيل تعاملات هذا الأسبوع بتلك الارتفاعات عند مستويات، 843 نقطة بعدما كان قد افتتح التداولات التى استمرت لمدة اربعة ايام عند مستويات 811.6 نقطة.

 

وزاد رأسمال السوقي لأسهم بورصة النيل بنسبة 3.6% هذا الأسبوع ليصل إلى 1.9 مليار جنيه مقارنة 1.6 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات على أسهم بورصة النيل وحدها نحو 54 مليون جنيه بالتداول على 28.1 مليون سهم من خلال تنفيذ 1.4 ألف عملية مقارنة، بقيم تداولات 34 مليون جنيه الأسبوع الماضي.

 

ووصل سهم سبيد ميديكال تصدره قائمة الأسهم الأكثر تداولا والأفضل أداء في بورصة النيل، إذا ارتفع هذا الأسبوع 4.9% وسجل قيم تداولات هي الأعلى بين الأسهم بقيمة 50 مليون جنيه، رغم الأداء السلبي الذي سيطر على أسهم القطاع رعاية صحية وأدوية في السوق الرئيسي.




 

 

 



 


 

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