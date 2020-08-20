أرقام قياسية جديدة تنتظر عبدالله السعيد في الدوري المصري

سطع عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في سماء الدوري المصري الممتاز، بل وازداد توهجًا، ليحقق العديد من الأرقام المميزة والقياسية.





ويأتي السعيد في صدارة هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 هدفًا، الذي تم تكريمه في مباراة فريقه السابقة، بمناسبة دخوله نادى المائة، وذلك من قبل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.





السعيد لعب لحساب الاسماعيلي ثم منه إلى الأهلي ومنه إلى بيراميدز، في الدوري المصري الممتاز، وسجل 107 أهداف في تاريخه بالمسابقة، بالتساوي مع الأسطورة السمراء أحمد الكأس، ليتبقى له هدفين فقط لمعادلة رقم رئيس النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب، بعدما تخطى رقم نجم الأهلى والترسانة السابق محمد أبوتريكة صاحب الـ 106 هدف.





وينتظر السعيد أيضا رقم قياسي آخر، بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم كروي واحد، خلال الألفية الجديدة، حيث يتبقى 14 جولة من الدوري المصري الممتاز، إذ أن الثنائي عبدالحليم علي، نجم الزمالك السابق، وحسام باولو، نجم الداخلية وسموحة، هما صاحبا أكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد برصيد 20 هدفاً، وبذلك يتبقى للاعب الفريق السماوي تسجيل 5 أهداف لمعادلة هذا الرقم، أو الانفراد برقم قياسي جديد.





جدير بالذكر أن النجم الراحل حسن الشاذلى الهداف التاريخي للدوري المصري ونجم الترسانة، هو صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، برصيد 34 هدفاً مع الشواكيش في موسم 1974- 1975، في رقم قياسى مازال صامدًا حتى الآن.





ويستعد بيراميدز لمواجهة سموحة، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.