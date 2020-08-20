بحث اتفاق مُلازم قانونيًا حول الملء.. أحدث مستجدات سد النهضة بعد عودة التفاوض

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:10 ص
سد النهضة
سد النهضة
ياسمين مبروك
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لا تزال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مستمرة على الجانبين الفني والقانوني بوساطة الاتحاد الإفريقي، حيث توافق وزراء ​الدول الثلاث على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض.

لجنة مصغرة لجمع مقترحات الدول

استطاع اجتماع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن مفاوضات سد النهضة، وخاصةً قواعد ملء وتشغيل السد، التوافق على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض.

وبدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فنى وعضو قانوني من كل دولة في تجميع المقترحات في مسودة واحدة، حيث تواصل عملها وعرض المسودة على وزراء المياه بالدول الثلاث يوم الجمعة القادم.

عرض التقرير على الاتحاد الإفريقي

وعقب تجميع المقترحات للوصول لتوافق حول النقاط الخلافية، فمن المقرر مواصلة المفاوضات بشأن سد النهضة حتى 28 أغسطس، ثم إعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

توافق مصري سوداني 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توافقا في الموقفين المصري والسوداني بشأن ملف سد النهضة، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، وعدم اتخاذ قرارات أحادية.

محاولة الوصول لاتفاق ملزم قانوني 

وحول كواليس التفاوض، أوضح محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، أن جولة التفاوض انطلقت هذه المرة، من مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو، وتوصيات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث الذي عُقد في 16 أغسطس الجاري".

وأضاف أن الدول الثلاث، سعت للوصول إلى اتفاق ملزم قانونيًا حول قواعد الملء والتشغيل، وبحث النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالي حتى 28 أغسطس".

وأعلنت إثيوبيا، رسميًا، إنجاز المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، حيث هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة. 

وكان الاتحاد الإفريقي، دعا مصر والسودان وأثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.

واعترضت مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون الاتفاق مع دول المصب، مطالبة سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية.

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