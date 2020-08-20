"انت اطرق بابي الحلقة 6".. أحداث الحلقة السادسة ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة
الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:48 ص
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"انت اطرق بابي الحلقة 6".. أحداث الحلقة السادسة
ننشر لكم في السطور التالية أحداث الحلقة السادسة من مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 6 السادسة ومواعيد العرض والقنوات الناقلة؛ حيث تصدر التريند أكثر من مره نظرا لبحث المشاهدين عنه لأنه لاقى العديد من الإعجاب والمتابعة.
مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 6 والقنوات الناقلة
وعن قنوات عرض انت اطرق بابي الحلقة 6 يذاع المسلسل على قناة فوكس تي في، وهي قناة تركية في الأساس، ويتم إذاعته كل أربعاء في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية.
انت اطرق بابي لاقى اعجاب المشاهدين في الوطن العربي، وارتفعت نسبة مشاهدته تأثرا بالقصة الرومانسية الممزوجة ببعض المواقف الكوميدية التي تجمع بين أبطال المسلسل.
قصة مسلسل انت اطرق بابي
تدور أحداث مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 6 مترجمة على قصة عشق حول "آدا" فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه "سيركان" بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج، فيقوم سيركان بتقديم عرض لآدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آدا له، يجب عليها أن تقبل العرض لتغير ظروف حياتها.