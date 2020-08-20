"انت اطرق بابي الحلقة 6".. أحداث الحلقة السادسة ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
Advertisements
"انت اطرق بابي الحلقة 6".. أحداث الحلقة السادسة 

ننشر لكم في السطور التالية أحداث الحلقة السادسة من مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 6 السادسة ومواعيد العرض والقنوات الناقلة؛ حيث تصدر التريند أكثر من مره نظرا لبحث المشاهدين عنه لأنه لاقى العديد من الإعجاب والمتابعة.

مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 6 والقنوات الناقلة

وعن قنوات عرض انت اطرق بابي الحلقة 6  يذاع المسلسل على قناة فوكس تي في، وهي قناة تركية في الأساس، ويتم إذاعته كل أربعاء في تمام الساعة الـ 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية.

انت اطرق بابي لاقى اعجاب المشاهدين في الوطن العربي، وارتفعت نسبة مشاهدته تأثرا بالقصة الرومانسية الممزوجة ببعض المواقف الكوميدية التي تجمع بين أبطال المسلسل.

قصة مسلسل انت اطرق بابي

تدور أحداث مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 6 مترجمة على قصة عشق حول "آدا" فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه "سيركان" بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج، فيقوم سيركان بتقديم عرض لآدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آدا له، يجب عليها أن تقبل العرض لتغير ظروف حياتها.

أخبار تهمك

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 10 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 13 ساعة

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 8 ساعات

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

التموين تكشف تفاصيل مد فترة الأوكازيون الصيفي لشهر آخر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

منذ ساعة

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:49 ص

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

فضيحة جديدة تهز برشلونة

10:39 ص

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

09:17 ص

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

09:40 ص

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية