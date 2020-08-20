قرعة الدوري الانجليزي| جدول مباريات ليفربول " محمد صلاح " في البريميرليج 2021

أسفرت قرعة الدوري الانجليزي والتي أقيمت اليوم الخميس عن إصطدام ليفربول حامل لقب البريميرليج في الجولة الافتتاحية مع ليدز يونايتد العائد إلى المنافسات من جديد بقيادة مديره الفني ماوريسيو بيلسا وذلك يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل .

وفيما يخص مباريات صلاح ورفاقه ضد الأندية الستة الكبرى فإن البداية ستكون مع تشيلسي في الجولة الثانية يوم 19 سبتمبر على ملعب إستاد ستامفورد بريدج قبل أن يستضيف أرسنال في الجولة الثالثة يوم 26 سبتمبر على ملعب أنفيلد وفي الجولة الثامنة يخرج كلوب وفريقه لمواجهة مانشستر سيتي يوم 7 نوفمبر قبل أن يصطدم بتوتنهام يوم 16 ديسمبر على ملعب انفيلد .

وفي الجولة التاسعة عشر يستضيف الريدز فريق نادي مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد يوم 16 يناير للعام الجديد 2021 .

وبهذا تكون مباريات ليفربول كاملة على النحو التالي :-

الجولة الأولى ليدز يونايتد .

الجولة الثانية تشيلسي .

الجولة الثالثة أرسنال .

الجولة الرابعة أستون فيلا .

الجولة الخامسة إيفرتون .

الجولة السادسة شيفيلد يونايتد .

الجولة السابعة وست هام يونايتد .

الجولة الثامنة مانشستر سيتي .

الجولة التاسعة ليستر سيتي .

الجولة العاشرة برايتون .

الجولة الحادية عشر وولفرهامبتون .

الجولة الثانية عشر فولهام

الجولة الثالثة عشر كريستال بالاس .

الجولة الرابعة عشر وست بروميتش ألبيون .

الجولة الخامسة عشر نيوكاسل يونايتد .

الجولة السادسة عشر ساوثهامبتون .

الجولة السابعة عشر بيرنلي .

الجولة الثامنة عشر مانشستر يونايتد .

الجولة التاسعة عشر وست هام يونايتد .