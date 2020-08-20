أسعار الأسماك اليوم الخميس 20-8-2020 في جميع الأسواق

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 20-8-2020، في جميع الأسواق حيث تراوح سعر السمك البلطى بين 20 و 24 جنيها للكيلو الواحد ، بينما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.


وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها.

وسجل  سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.


وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 65-75 جنيهاً، والمكرونة الخليجى بين 32– 38 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً، فيما يبدأ سعر الجمبري من 180 إلى 240 جنيها.



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