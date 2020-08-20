أحمد السقا يهنئ جمهوره بمناسبة العام الهجري الجديد

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حرص الفنان أحمد السقا على تهنئة الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب أحمد السقا تغريدة جديدة قال فيها :"‏اللهم إنّا نسألُك عامًا، يتجلّى فِيه لطفك ويتسع فِيه رزقك وتمتدُ فِيه عافيتُك، ونستفِتح فِيه برحمتِك، عام هجري جديد١٤٤٢".





وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد السقا حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، وهو بطولة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.



فيلم" العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها أحمد السقا بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، كما أنه يدخل طوال أحداث الفيلم في مطاردات من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، ويعد السقا مشهورًا طوال أحداث الفيلم ويكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدي ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.









والفيلم يشهد الفيلم عودة الفنان أحمد السقا إلى السينما بعد غياب عامين، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "هروب اضطراري"وهو من إخراج أحمد خالد موسى.