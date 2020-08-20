عد طرحه بالصين.. فيلم هاري بوتر يتجاوز المليار دولار

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بعد طرح فيلم "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" بعقدين في السينمات قد تجاوز الآن المليار دولار فى شباك التذاكر العالمي بعد عرضه في الصين.



حيث حققت النسخة الـ3D من الفيلم نجاحا واستيراد عاليا فى إيرادات شباك التذاكر الصينية، كما أنه احتل المركز الأول في قوائم شباك التذاكر في الصين نهاية الأسبوع الماضي ، حيث حصد 13.6 مليون دولار من 16000 شاشة.



يذكر أن هاري بوتر بطولة دانيال رادكليف وإيما واتسون وتعتبر سلسلة أفلام هارى بوتر سببا فى شهرة دانيال رادكليف الذى اشتهر بتجسيد دور الساحر هارى بوتر فى سلسلة أفلام هارى بوتر المبنية على الروايات، التى حققت أفضل المبيعات فى هذا القرن، كما ظهر فى العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية.



وتدور أحداث الفيلم أحجار الهوكروكس الثلاثة الباقية، التى يستغلها فولدمورت ليقسم بها روحه، حتى يستحيل قتله إذا لم تجتمع سوياً، ويسعى هارى، رون، وهرميون لإيجادها وتحطيمها.