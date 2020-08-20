قرعة الدوري الانجليزي| جدول مباريات تشيلسي في البريميرليج 2021

ويخوض تشيلسي المباراة الافتتاحية له يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر خارج قواعده مع نادي برايتون قبل أن يستضيف ليفربول في الجولة الثانية ويواجه ويست بروميتش ألبيون في الجولة الثالثة قبل أن يصطدم بكريستال بالاس في الجولة الرابعة .

وفيما يخص المواجهات التي تنتظر لامبارد ورفاقه ضد الأندية الستة الكبرى فإنه سيلاقي مانشستر يونايتد في الجولة السادسة على ملعب أولد ترافورد يوم 24 أكتوبر قبل أن يستضيف توتنهام هوتسبيرز يوم 28 نوفمبر في الجولة العاشرة ويخرج في الجولة الخامسة عشر لمواجهة أرسنال على ملعب الإتحاد يوم 26 ديسمبر قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في الجولة السادسة عشر يوم السبت الموافق الثاني من شهر يناير .

وجاء جدول مباريات تشيلسي في الدور الأول على النحو التالي :-