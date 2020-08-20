قرعة الدوري الانجليزي| جدول مباريات تشيلسي في البريميرليج 2021

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أقيمت اليوم الخميس قرعة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الكروي 2020 / 2021 وأسفرت عن مواجهات نارية للفرق الستة الكبرى في إنجلترا .

ويخوض تشيلسي المباراة الافتتاحية له يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر خارج قواعده مع نادي برايتون قبل أن يستضيف ليفربول في الجولة الثانية ويواجه ويست بروميتش ألبيون في الجولة الثالثة قبل أن يصطدم بكريستال بالاس في الجولة الرابعة .

وفيما يخص المواجهات التي تنتظر لامبارد ورفاقه ضد الأندية الستة الكبرى فإنه سيلاقي مانشستر يونايتد في الجولة السادسة على ملعب أولد ترافورد يوم 24 أكتوبر قبل أن يستضيف توتنهام هوتسبيرز يوم 28 نوفمبر في الجولة العاشرة ويخرج في الجولة الخامسة عشر لمواجهة أرسنال على ملعب الإتحاد يوم 26 ديسمبر قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في الجولة السادسة عشر يوم السبت الموافق الثاني من شهر يناير .

وجاء جدول مباريات تشيلسي في الدور الأول على النحو التالي :-

  • الجولة الأولى برايتون
  • الجولة الثانية ليفربول
  • الجولة الثالثة ويست بروميتش ألبيون
  • الجولة الرابعة كريستال بالاس
  • الجولة الخامسة ساوثهامبتون .
  • الجولة السادسة مانشستر يونايتد
  • الجولة السابعة بيرنلي
  • الجولة الثامنة شيفيلد يونايتد .
  • الجولة التاسعة نيوكاسل يونايتد
  • الجولة العاشرة توتنهام هوتسبيرز
  • الجولة الحادية عشر ليدز يونايتد .
  • الجولة الحادية عشر إيفرتون .
  • الجولة الثانية عشر وولفرهامبتون .
  • الجولة الثالثة عشر وست هام يونايتد .
  • الجولة الرابعة عشر أرسنال.
  • الجولة الخامسة عشر أستون فيلا .
  • الجولة السادسة عشر مانشستر سيتي .
  • الجولة السابعة عشر ليستر سيتي .
  • الجولة الثامنة عشر فولهام .

 


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