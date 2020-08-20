بعد عودة الجمعة.. حكم أداء الصلاة في المنزل (فيديو)

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل عودة صلاة الجمعة بالمساجد اعتبارا من 28 أغسطس، مشيرا إلى أن فتح المساجد سيكون قبل الصلاة بنحو 10 دقائق، وسيتم غلقها فور الانتهاء من الصلاة، وستقتصر إقامة الصلاة على المساجد الكبرى والتي تحقق تطبيق الإجراءات الوقائية.





وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن خطبة الجمعة ستكون في حدود 10 دقائق، منوها بأنه غير مسموح بفتح دورات المياه في المساجد أو دور المناسبات، أو الأضرحة.





ووجه رسالة للمصلي، قائلا: "كن سببا في الفتح وليس للغلق"، موضحا أنه في حال حدوث أي مخالفة في مسجد ما أثناء إقامة صلاة الجمعة سوف يتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه هذا المسجد، ولن تقام الجمعة في المسجد الذي وقعت به المخالفة لحين التأكد من تطبيق كافة الإجراءات، مؤكدا أنه لا حرج على الإطلاق لمن صلى الجمعة ظهرا في منزله أثناء فترة الفتح الجزئي للمساجد.





كان قد هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين بعودة صلاة الجمعة في المساجد، قائلا: "نحمد الله على عودة صلاة الجمعة ونرجو الالتزام بالضوابط لدوام النعمة". وتابع جمعة: "سائلا الله ألا يكتب علينا غلق بيوته مرة أخرى، وأن يجعل عودة صلاة الجمعة وتضرع المؤمنين فاتحة خير لرفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".





وأكدت وزارة الأوقاف، عدد من الضوابط والشروط لفتح المساجد الكبرى والجامعة لصلاة الجمعة، والتي جاء من بينها أن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق فقط.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى.

وفيما يلى ضوابط عودة صلاة الجمعة





1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.





2. مراعاة التباعد وارتداء الكمامة.





3. إحضار المصلى الشخصي.





4. فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.





5. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.





6. عدم فتح دورات المياه.





7. عدم فتح أو دور المناسبات.





8. عدم زيارة الأضرحة.





9. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.





10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.





11. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.





12. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الجمعة في المسجد.



