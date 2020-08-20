نانسي عجرم تعايد جمهورها بمناسبة العام الهجري الجديد

Advertisements

حرصت الفنانة نانسي عجرم أن تهنئ جمهورها ومحبينها بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



حيث كتبت نانسي عجرم قائله: "بالرغم من كل الظروف الصعبة يلي عم نعيشها رح نضل نتأمل إنو الإيام الجاية تكون أحلى.. سنة هجرية جديدة يا رب تحمل معها الأمان والسلام لبلدي لبنان والوطن العربي".



يذكر أن نانسى عجرم قد أوضحت أن المساعدات التى وردت من كافة دول العالم إلى لبنان، عقب الكارثة جعلت الشعب اللبنانى يشعر أنه ليس وحيدًا بهذا الكوكب.



وقال وزير الصحة اللبناني، الشكر إلى الدولة المصرية، خلال تصريحات اعلامية سابقة، على المساعدات الطبية وغيرها التي قدمتها إلى لبنان، لافتًا إلى أن القاهرة أرسلت وفدا طبيا يضم 21 طبيبًا من مختلف الجامعات على مستوى عال من الخبرة والتميز.