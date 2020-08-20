عاصي الحلاني يعايد جمهوره بحلول السنة الهجرية الجديدة

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حرص الفنان عاصي الحلاني أن يهنئ جمهوره ومحبينهبمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



حيث كتب عاصي الحلاني قائلاً: "بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة أتقدم إلى الأمة العربية والإسلامية بأحر التهاني و أطيب التمنيات راجيًا من الله عز وجل أن تعود على الجميع بالخير والبركة".



وتابع: "سنة هجرية سعيدة عاصي الحلاني".



يذكر أن عاصي الحلاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديمه للبنان مستشفى ميداني لمعالجة المصابين.