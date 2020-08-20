عاصي الحلاني يعايد جمهوره بحلول السنة الهجرية الجديدة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements
حرص الفنان عاصي الحلاني أن يهنئ جمهوره ومحبينهبمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

حيث كتب عاصي الحلاني قائلاً: "بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة أتقدم إلى الأمة العربية والإسلامية بأحر التهاني و أطيب التمنيات راجيًا من الله عز وجل أن تعود على الجميع بالخير والبركة".

وتابع: "سنة هجرية سعيدة عاصي الحلاني".

يذكر أن عاصي الحلاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديمه للبنان مستشفى ميداني لمعالجة المصابين.

أخبار تهمك

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 8 ساعات

التموين تكشف تفاصيل مد فترة الأوكازيون الصيفي لشهر آخر

منذ ساعتين

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ ساعة و 9 دقيقة

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

منذ أقل من ساعتين

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ 19 دقيقة

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:49 ص

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

09:17 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

10:39 ص

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

09:40 ص

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية