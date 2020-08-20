هكذا استعان نادي بيرن ميونخ الألماني بأغنية لمحمد رمضان

Advertisements

قامت الصفحة الرسمية لنادي "بيرن ميونخ الالماني بنشر " صورة للاعب جانبري"عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت قائله: "أنا بيكم فارض السيطرة"، وهذه الجملة مأخوذة من أغنية "أنا جدع" للفنان محمد رمضان".



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الفنية هو مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وشاركه في البطولة أحمد زاهر وروجينا و رحاب الجمل، وعرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.