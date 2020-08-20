بريتني سبيرز تتخلص من وصاية والدها عليها بهذه الطريقة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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تم الكشف أن النجمة العالمية بريتني سبيرز باتت ترفض وصايا والدها جيمس عليها.

وذلك بحسب أنباء صحفية تبين أنها تواصل إجراءاتها القانونية من أجل إنهاء الوصاية عليها.

وتبين أيضا إن حالة بريتني سبيرز النفسية تعطي الحق لطليقها لرفع دعوى قضائية من أجل حضانة ابنائهما ، خاصة بعد رفع وصاية والدها عليها، إلا أنه استعبد اتخاذ تلك الخطوة.

وكان طليق المغنية الأمريكية كيفين فيديرلين معربا عن عدم قلقه من تواجد ابنائهما معها لافتا إلى أنه واثقا بأن المغنية الأمريكية سوف تحسن تربية ورعاية أطفاله.

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