قرعة الدوري الإنجليزي| ليفربول يواجه ليدز يونايتد وقمة نارية بين توتنهام وإيفرتون بالجولة الافتتاحية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
حسن موسى
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أجريت قرعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021، والتي تبدأ منافساته يوم 12 سبتمبر المقبل.

 

وأسفرت القرعة عن مواجهة ليفربول البطل مع ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية، بينما ستكون قمة الجولة بين توتنهام وإيفرتون.

 

مباريات الجولة الأولى جاءت كالتالي:

12 سبتمبر

توتنهام وإيفرتون

ليفربول وليدز يونايتد

أرسنال وفولهام

وست هام ونيوكاسل

كريستال بالاس وساوثهامبتون

ويست بروميتش وليستر سيتي

 

14 سبتمبر

تشيلسي وبرايتون

شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون

 

وستشهد الجولة الأولى تأجيل مباراتي مانشستر يونايتد وبيرنلي ومانشستر سيتي وأستون فيلا بسبب المشاركات الأوروبية.

 

وكان فريق ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، بعدما جمع 99 نقطة ليستعيد لقب البطولة بعد غياب 30 عاما.

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