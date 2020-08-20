قرعة الدوري الإنجليزي| ليفربول يواجه ليدز يونايتد وقمة نارية بين توتنهام وإيفرتون بالجولة الافتتاحية
الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:14 ص
حسن موسى
Advertisements
أجريت قرعة مباريات
الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021، والتي تبدأ منافساته يوم 12 سبتمبر المقبل.
وأسفرت القرعة
عن مواجهة ليفربول البطل مع ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية، بينما ستكون قمة الجولة بين توتنهام وإيفرتون.
مباريات الجولة
الأولى جاءت كالتالي:
12 سبتمبر
توتنهام وإيفرتون
ليفربول وليدز
يونايتد
أرسنال
وفولهام
وست هام ونيوكاسل
كريستال بالاس وساوثهامبتون
ويست بروميتش
وليستر سيتي
14 سبتمبر
تشيلسي
وبرايتون
شيفيلد
يونايتد وولفرهامبتون
وكان فريق
ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، بعدما جمع 99 نقطة
ليستعيد لقب البطولة بعد غياب 30 عاما.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا