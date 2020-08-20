عاجل.. انتصار السيسي تهنىء الشعب المصري بالعام الهجري

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:09 ص
انتصار السيسي
انتصار السيسي
هدى عبدالرازق
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هنأت السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وقالت السيدة انتصار السيسي، إننا نحتفل ببداية العام الهجري الجديد التي تذكرنا بأسمى معاني معاني، وتلهمنا روح المحبة والإخاء والرحمة.

الخارجية تقلد السفير المجري بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى
 
بتكليف من وزير الخارجية "سامح شكري"، قام السفير الدكتور "بدر عبد العاطي"، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بتقليد السفير المجري بالقاهرة "بيتر كيفك" وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، والذي تفضل رئيس الجمهورية بالموافقة على منحه إياه تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمجر طوال فترة عمله سفيراً لبلاده في القاهرة، والتي امتدت لنحو إثني عشر عاماً.

وشارك في مراسم التقليد كل من السفير "عمر أبو عيش"، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، والسفير "حاتم تاج الدين"، مساعد وزير الخارجية للمراسم، والسفير "محمود المغربي"، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وسفير مصر السابق لدى المجر.

وخلال الاحتفالية، أعرب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عن تقدير وزارة الخارجية للجهود التي بذلها السفير "كيفك" خلال مدة عمله في مصر، مؤكداً أن هذه الجهود كان لها بالغ الأثر في النهوض بمستوى العلاقات خلال السنوات الماضية لاسيما لقاءات القمة المتعددة التي عٌقدت بين قيادتي البلديّن، والتطور الملحوظ في حجم التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو ما تكلل بتوقيع الصفقة الأكبر في تاريخ العلاقات بين الدولتيّن لتوريد ١٣٠٠ عربة قطارات إلى مصر.

من جانبه، أعرب السفير المجري عن بالغ تقديره لقرار رئيس الجمهورية بمنحه هذا الوسام الذي يمثل شرفاً كبيراً له، مؤكدا على سعادته بالعمل في مصر طوال هذه السنوات، ومعرباً كذلك عن تقديره لما لاقاه من تعاون ودعم من كافة الجهات المصرية وعلى رأسها وزارة الخارجية، ومن الشعب المصري العريق.

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