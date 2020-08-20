"أنا شبه نسيتك" لـ إليسا تقترب من ٤ مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

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أوشكت أغنية " أنا شبه نسيتك" للفنانة اللبنانية إليسا على تحقيق ٤ مليون مشاهدة، بعد مرور 20 يومًا على طرحها بقناة روتانا الرسمية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" .



أغنية"أنا شبه نسيتك" من كلمات امير طعيمة ،وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.



وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها الجديد"صاحبة رأي"، واشتمل الألبوم على 18 أغنية، منهم 12 أغنية باللهجة المصرية، والباقي باللهجة اللبنانية وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".



وتعاونت إليسا في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال.