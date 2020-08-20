الجزائر تسجل 403 إصابات جديدة بكورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، تسجيل 403 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 39847 حالة.

 

وبحسب وزارة الصحة الجزائرية، تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1402 حالة.

 

وقد بلغ إجمالي المتعافين 27971 شخصا، بينهم 318 تعافوا خلال آخر 24 ساعة، كما يرقد 44 مريضا في غرف العناية المركزة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، عن وفاة 3 أطباء وممرض خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

 

وحسب بيان لمستشفى "الشهيد أحميدة بن عجيلة" في الأغواط، "فقد توفي خلال 24 ساعة الأخيرة، الطبيب طارق بن ناجي طبيب عام بباتنة، والطبيبة صياح أميرة (29 عاما) طبيبة عامة بمستشفى عين أزال بسطيف"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "النهار الجزائرية".

 

وتابع: "توفي أيضا الدكتور تميم رابح جراح ورئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية الطبية بمستشفى مفتاح في البليدة، وكذلك الممرض البشير علي شيكوش، العامل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمسيلة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجزائر اصابات كورونا

أخبار تهمك

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 8 ساعات

التموين تكشف تفاصيل مد فترة الأوكازيون الصيفي لشهر آخر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

منذ ساعة و نصف

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ 13 دقيقة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ ساعة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 13 ساعة

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجزائر تسجل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الجزائر

عاجل.. الجزائر تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

"الصحة العالمية": 11 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

الجزائر.. "الصحة" تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:49 ص

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

09:17 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

10:39 ص

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

10:00 ص

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

09:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية