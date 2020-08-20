إعلامية ترد على أكاذيب "الجزيرة" حول أسباب إزالة مسجد كفر الدوار (فيديو)

فندت الإعلامية جومانا ماهر، ما زعمته قناة الجزيرة القطرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن أسباب إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار، متجاهلة فى الوقت نفسه إنشاء 14 مسجدًا على محور المحمودية.





وأكدت "ماهر"، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "تعودنا على الاساليب المغرضة لقناة الجزيرة، خاصة لما يكون الموضوع له علاقة بمصر، واحنا عارفين ان الاكاذيب دي مش هتتوقف".





وأضافت، أن من بين الأكاذيب التي حركتها القناة القطرية ووحركت معها اللجان الالكترونية للاخوان لكي تروج لها، كانت استغلال الحملات التي تقوم بها الدولة المصرية لاسترداد حق الشعب من مغتصبى أراضى الدولة، فى الترويج والزعم، بأن هذه الحملات تنال من بيوت الله.





وأوضحت، أن قناة الجزيرة روجت لخبر إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار في محافظة البحيرة، وكذبت وقالت إن هذا الأمر يأتي استكمالًا لبناء محور المحمودية المرورى، وهو المحور الذى سيكون واحدا من أبرز المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية، وهذا الأمر ليس للمرة الأولى.





وتابعت: "سبق وزعمت ان الدولة تحارب المساجد وأنها تزيل مسجد أبو الإخلاص الزرقانى بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية ونقل الضريح لساحة ميدان الأضرحة بأبو العباس بمنطقة بحرى، وهذا الكلام كان ممكن يأثر على الدولة المصرية ضعيفة لو كانت ضعيفة، لكن هذا ليس صحيحًا والدولة المصرية تعلم جيدًا أن الجزيرة وأعوانها واللجان الالكترونية التي تحركها يهدفون إلى تعطيل التنمية والعمرات وعملية البناء في مصر".





وأردفت: "عشان كده لا الدولة اتهزت ولا هتهتز ومستمرة في عملية البناء والتعمير وفتح مشروعات جديدة.. من غير ما تهتم بالحروب اللي هتعطلها وبدأت بالفعل في بناء محور المحمودية الذى تم إنجاز جزء كبير منه حتى الآن".





وأكدت، أن الدولة أنشأت بالتوازي نحو 14 مسجدًا جديدا تصل مساحة كل مسجد فيها إلى ما يزيد عن 1000 متر تقريبا أثناء مسيرة التنمية والبناء لمحور المحمودية، وبتستعد مديرية الأوقاف بالإسكندرية لتوفير أكفأ الأئمة والعمال لهذه المساجد الجامعة، وتضم هذه المساجد قاعات للعزاء والأفراح، كما يوجد بكل منها مصعدين لكبار السن ودورات مياه حديثة واحدة للرجال وواحدة للسيدات وبها قبة على أحدث طراز ومئذنتان تعانقان السماء رفعة وعزة.



