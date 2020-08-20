الصحة تهنئ المواطنين والفرق الطبية بحلول السنة الهجرية الجديدة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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هنأت وزارة الصحة والسكان المواطنين والفرق الطبية بحلول السنة الهجرية الجديدة ١٤٤٢.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نهنئكم بحلول السنة الهجرية الجديدة ١٤٤٢، ندعوا الله أن يحمي أبطالنا من الفريق الطبي، رموز العطاء والتضحية، وأن تكون بلادنا دائمًا بسلام.. دمتم بخير وصحة.. كل عام وأنتم بخير".

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

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