عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:49 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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فتح نادي ريال مدريد الإسباني أبوابه أمام ضم ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الأزمة التي دخل فيها لعدم الرضا عن إدارة فريقه عقب الخسارة 8-2 من بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

 

وكشف برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد للتعاقد مع ميسي قائد برشلونة في حال كانت صفقته مجانية وهو ما يعني تحمل راتبه الكبير فقط.

 

وفتح البرنامج الإسباني باب التصويت على إمكانية انتقال ليونيل ميسي إلى ريال مدريد وفي ظرف 20 دقيقة فقط بلغ عدد المصوتين أكثر من 37 ألف شخص، 55 في المئة منهم كانوا مع توقيع فلورنتينو بيريز مع ميسي.

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