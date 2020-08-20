أحلى حاجة في حياتي..محمد دياب يوجه رسالة رومانسية لزوجته بمناسبة عيد ميلادها

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حرص الفنان محمد دياب على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته هاجر الإبياري، وقام بتوجيه رسالة مليئة بالحب لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد دياب مجموعة صور جمعته بزوجته، وعلق عليها قائلاً:"كل سنة وكل لحظة وانتي أحلى حاجة في حياتي كل سنة وانتي معايا وحواليا في كل حاجة في حياتي، ربنا يخليكي ليا ويقدرني أسعدك بحبك أوي".





وفي سياق آخر، خاض الفنان محمد دياب السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "الإختيار"، "فرصة تانية"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا.



والجدير بالذكر أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.