إصابات كورونا مستمرة في الارتفاع بالمكسيك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الخميس، تسجيل 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة.

 

وبحسب وزارة الصحة المكسيكية، بلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.

 

وأشارت السلطات المكسيكية، إلى أن أن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

 

وكانت البرازيل، أعلنت عن 5506 حالات إصابة، و751 حالة وفاة، وقبل ذلك بيوم كانت إصابات كورونا عند 3571 حالة، ووفياته عند 266 حالة.

أخبار تهمك

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

التموين تكشف تفاصيل مد فترة الأوكازيون الصيفي لشهر آخر

منذ أقل من ساعتين

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ ساعة و نصف

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ 11 دقائق

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ ساعة

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:49 ص

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

09:17 ص

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

10:00 ص

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

01:21 ص

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

09:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية