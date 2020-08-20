طقس الخميس.. مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا (فيديو)

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، لكنه مائلًا للحرارة ورياحا معتدلة.





ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارًا ورياحًا معتدلة، وسيكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.





ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:





القاهرة العظمى 35 والصغرى 24





الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24





مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23





بورسعيد العظمى 31 والصغرى 26





دمياط العظمى 31 والصغرى 25





الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22





السويس العظمى 35 والصغرى 24





العريش العظمى 33 والصغرى 23





طابا العظمى 36 والصغرى 26





سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19





شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30





الغردقة العظمى 38 والصغرى 29





الفيوم العظمى 36 والصغرى 24





بني سويف العظمى 36 والصغرى 24





المنيا العظمى 36 والصغرى 24





أسيوط العظمى 37 والصغرى 24





وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات سابقة، أن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة أكثر، ويجعلنا لا نشعر بتراجع درجات الحرارة، حيث تصل نسب الرطوبة لـ 85% على القاهرة، و90% على السواحل الشمالية.



