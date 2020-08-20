اليوم..انطلاق تصوير مسلسل "لؤلؤ"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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ينطلق اليوم تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "لؤلؤ"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، كما يواصل الممثل محمد مهران كتابة حلقات الأولى من المسلسل، ويعد المسلسل التجربة الأولى له في عالم الكتابة.


وقرر صناع العمل تقليل عدد ليصبح عددها40 حلقة، بدلاً من من 45 حلقة، منعًا من حدوث حالة ملل للمشاهدين.

مسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر الدرامية مسلسل "الفتوة" ، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.




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