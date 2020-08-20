مدرب بايرن ميونيخ: الحظ أنقذنا أمام ليون

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:00 ص
هانز فليك
هانز فليك
وكالات
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أكد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني عقب التأهل لنهائي دوري الأبطال، بالفوز على ليون الفرنسي 3-0 في نصف النهائي، أن فريقه كان يدرك بشكل مسبق أن الأمور لن تكون سهلة أمام الفريق الفرنسي، وأن الحظ وقف إلى جانبهم لتخطى الفترة الأولى الصعبة في اللقاء.

 

قال فليك في تصريحات لشبكة سكاي سبورت، بعد المباراة التي احتضنها ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة: "كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة، ليون قدم أداءً طيباً أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي، فريق جيد، وشرس في الهجوم".

 

وأضاف: "ليون جعل الأمور صعبة علينا، بشكل خاص في البداية، لحسن حظنا تخطينا مرحلة صعبة، علينا الاعتراف بذلك، ثم جاء هدف سيرجي غنابري الذي مهد الطريق لنا".

 

وأثنى مدرب الفريق البافاري على ليون الذي قدم مباراة رائعة، مشدداً على أنه أمام فريق مثل هذا، لم يخرج كل شيء بشكل جيد".

 

واختتم فليك تصريحاته حول التغييرات التي أجراها في نهاية المباراة، مؤكداً أنها كانت تهدف لمزيد من السيطرة على المباراة، بدخول جوشوا كيميتش من الطرف الأيمن لوسط الملعب، والدفع بلاعب يتمتع بالحيوية مثل الفرنسي كورينتين توليسو.

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