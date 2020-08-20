مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

رصد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، حالات إصابة بمرض "ريكتسيا" البكتيري في مدينة ترهونة بجنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأصدر المركز الليبي، بيانًا قال فيه إن فريقا طبيا تابعا له زار، منطقة سوق الجمعة بمدينة ترهونة بناء على بلاغ يفيد برصد إصابات وحالات اشتباه بمرض"ريكتسيا" في المدينة.

وأخذ الفريق، عينات من عائلة ظهرت بها إصابات بهذا المرض، مشيرا إلى أن المسبب الرئيس للمرض هو جرثومة "ريكتسيا"، فيما تظهر عدة أعراض على المصابين بالمرض مثل ارتفاع درجات الحرارة، وظهور طفح جلدي.

وأعلن المركز الليبي، تسجيل 6 إصابات بهذا المرض البكتيري، إضافة إلى حالتي وفاة واحدة في سوق الجمعة المصابحة والأخرى في القره بولي.

ويذكر أن "ريكتسيا" جنس من البكتيريا غالبا ما تنتقل عن طريق المفصليات ولا تعيش هذه البكتيريا إلا متطفلة داخل خلايا العائل، وتسبب أمراض التيفوس الذي تنقله الحشرات.