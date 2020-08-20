انتهاء تصوير "ساعة شيطان" في هذا الموعد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يقوم المخرج إبرام نشأت حاليًا باستكمال تصوير المشاهد المتبقية من فيلم "ساعة شيطان"، الأسبوع المقبل، حيث يتبقى لهم حوالي ثلاثة أيام وينتهون من تصوير كافة مشاهد العمل.

فيلم "ساعة شيطان" هو بطولة خالد الصاوي، باسم سمرة، منى ممدوح، محمد ‏عز، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، وهو من تأليف دكتور أحمد عثمان في أول ‏تجربة سينمائية له‎.


وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب، ‏حيث يتناول قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التى تقود إلى الانتحار ‏مثل لعبة الحوت الأزرق والتي قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك ‏يتناول الدوافع التى تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من ‏خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث في دوافعهم ‏الاجتماعية والنفسية التي قادتهم لهذه اللعبة‎.‎

أخبار تهمك

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ حوالي 10 ساعة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

01:21 ص

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

04:33 ص

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

02:33 ص

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية