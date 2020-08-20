انتهاء تصوير "ساعة شيطان" في هذا الموعد

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يقوم المخرج إبرام نشأت حاليًا باستكمال تصوير المشاهد المتبقية من فيلم "ساعة شيطان"، الأسبوع المقبل، حيث يتبقى لهم حوالي ثلاثة أيام وينتهون من تصوير كافة مشاهد العمل.



فيلم "ساعة شيطان" هو بطولة خالد الصاوي، باسم سمرة، منى ممدوح، محمد ‏عز، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، وهو من تأليف دكتور أحمد عثمان في أول ‏تجربة سينمائية له‎.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب، ‏حيث يتناول قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التى تقود إلى الانتحار ‏مثل لعبة الحوت الأزرق والتي قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك ‏يتناول الدوافع التى تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من ‏خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث في دوافعهم ‏الاجتماعية والنفسية التي قادتهم لهذه اللعبة‎.‎



