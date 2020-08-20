عاجل.. السيسي يهنىء الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:01 ص
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
هدى عبدالرازق
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وكتب "السيسي"، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن.

وأضاف: إنني أدعو الله في هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة، كل عام وأنتم بخير.

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