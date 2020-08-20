اكشاي كومار مستمر ضمن قائمة فوربس لأعلى الممثلين اجرا في العالم

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رغم ما مرت به صناعة السينما في العالم من ازمات طاحنة بهوليوود والهند، الا ان النجم اكشاي كومار نجح في الحفاظ على مكانته بقائمة مجلة فوربس ضمن الفنانين الاعلى اجر في العالم.

وقال موقع انديا توداي، ان اكشاي نجح في تحقيق ذلك، بعد ان كان اول فنان هندي يوقع عقد لفيلم جديد بعد ازمة تفشي كورونا.

وذلك ايضا رغم خسارته لعقد ترويجي كان ينصص على عمله كموديل لدى عدد من شركات الترويج الإعلانية.

