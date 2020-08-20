التموين تكشف تفاصيل مد فترة الأوكازيون الصيفي لشهر آخر

قال أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، إنه تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفي لشهر آخر لينتهي يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر.





وأشار "أبو الفضل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مد فترة الأوكازيون جاء لزيادة طلب التجار على المشاركة بالأوكازيون، فضلا عن إقبال المواطنين على الشراء، موضحا أنهم يقومون بحملات تفتيشية مستمرة على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون للتأكد أن سعر السلعة ليس مغالى به، وليس وهميا.





وأضاف أنهم تلقوا شكاوى من عدد من المواطنين بشأن مخالفة بعض المحلات، بعضها كانت بلاغات غير حقيقية، مؤكدا أنهم يحررون محضر للمحل التجاري فور التأكد من صحة الشكوى.





وفي سياق آخر، كان قد أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخير، بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما، جدلا بين المواطنين، إذ يتساءل عدد كبير منهم عن أسباب ودوافع وزارة التموين، لتخفيض وزن الرغيف، وتبعات ذلك القرار على المواطن البسيط سواء بالسلب أو الإيجاب.





وللإجابة على تلك التساؤلات التى تدور فى رؤوس المواطنين، ترصد "الفجر" أسباب تخفيض وزن رغيف الخبز، فى السطور التالية:





طالب أصحاب المخابز، عبر الشعبة العامة للمخابز، وزارة التموين بإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياة.





وافقت الوزارة على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وتشمل زيادة التكلفة احتساب هذه الزيادات التى طرأت مؤخرا.



