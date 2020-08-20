آنا دي أرماس تحل أزمة تسريب صور لها مع بن أفيلك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بعد انتشار لقطات مسربة لها برفقة حبيبها الحالي النجم، بن افليك، قامت النجمة الشابة انا دي ارماس، بغلق حساب تويتر الذي اسسه احد معجبيها وقام بنشر اللقطات عبره.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل فان انا ابلغت عن الحساب الذي اعتبر منتهكا لخصوصياتها، حتى تم غلقه وحذف كل ما كان عليه من لقطات.
وتواجه انا دي ارماس ازمة خلال حضورها للعرض الخاص لفيلم جيمس بوند بعد مطالبتها بعدم احضار بن افليك معها للسجادة الحمراء.

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