فيلم هاري بوتر وحجر الفلاسفة يحقق ايرادات مليار دولار بعد 20 عام من طرحه

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بعد طرحه مجددا بصالات العرض في الصين، نجح فيلم هاري بوتر الجزء الأول، في الوصول بايراداته لمليار دولار، بعد 20 عام من طرحه للمرة الأولى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فان الفيلم قد تم طرحه للعرض من جديد بصالات العرض الصينية، وقام بجمع مبلغ ايضافي 13 مليون دولار ايرادات.

ووفقا لآخر احصائية ايرادات حققها الفيلم قبل توقف عرضه صالات العرض، فان الفيلم بذلك يكون وصل بايراداته لمليار دولار.

