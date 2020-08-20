فريق "أيامنا الحلوة" يحيي حفلًا غنائيًا بمسرح النافورة في دار الأوبرا في هذا الموعد

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تستعد فرقة أيامنا الحلوة لتقديم حفلاً غنائيًا بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر المقبل.



وتعد فرقة أيامنا الحلوة من أقدم الفرق الغنائية في مصر، وتخصصت فى تقديم طابع النوستالجيا لأشهر الأغاني والتترات والإعلانات القديمة بشكل غنائي متنوع، وقام بتأسيسها المايسترو محمد عثمان منذ 15 عامًا، وتضم 15 مطربًا ومطربة، هم: زهرة رامي، شريف إسماعيل، رامي رفعت، محمد خلف، عمرو كمال، محمد عباس، أحمد محسن، سلمى صباحي، رضوى سعيد، أميرة السيد، مروة أبو زيد، رباب ناجي، داليا وشادى عبد السلام، والطفلة نور عثمان.





واشتهرت فرقة أيامنا الحلوة بعد ظهورهم لأكثر من مرة مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة وقاموا بتقديم عددًا من الأغانى الشهيرة أثناء استضافتها لهم من بينهم أغنية "جدو عبده"، أغاني فوازير "جيران الهنا" وغيرهم من الأغاني التى ارتبط بها الجمهور، كذلك قدموا أنشاد ديني وبعض الأغاني الحديثة.



