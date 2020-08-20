رايان راينولدز يوجه اعتذار لزوجته تكلفته 610 مليون دولار

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قرر النجم رايان راينولدز بيع كافة حقوقه في احد الماركات التجارية التي يملكها، والتي كان تعتبر من احد مصادر الدخل الرئيسة له بجانب عمله بالتمثيل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، على ما يبدو جاء قرار رايان نزولا عند رغبة زوجته والمقربين منه الذين نصحوه ببيع هذه الماركة والاستفادة بعائدها الضخم.

وكان الامر ان استمع رايان لهذه النصائح ولكن بعد ان سبق ورفضها من زوجته، واعلن عن بيع الماركة بتكلفة 610 مليون دولار.

