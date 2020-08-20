كيفين هارت يدعم ايلين ديجينرز في أزمته مع الإنتاج

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تعاني مقدمة البرامج الامريكية الشهيرة ايلين ديجينرز، مع ازمة كبيرة في الاسابيع الماضية هددت تواجدها في برنامجها الذي تقدمه منذ 18 عام.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ايلين وجهت لها اتهامات بنشر بيئة سامة بين فريق عمل انتاج برنامجها، لتعاملها معهم بدكتاتورية.

وانتشرت مطالبات بوقف ايلين عن العمل والبحث عن مقدمة جديدة، غير ان عدد من نجوم هوليوود قدموا لها الدعم كان منهم كيفين هارت الذي شبه ازمتها بما تعرض له حين تم عزله عن تقديم حفل جوائز اوسكار.

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