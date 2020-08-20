بسبب كورونا.. أسد يتجول في شوارع سانتياجو عاصمة تشيلي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

نجحت الشرطة وجهاز مختص في مثل هذه الحالات، في الإمساك بأسد جبلي خلال تجوله في شوارع سانتياجو عاصمة تشيلي، الأربعاء، حسبما أعلنت السلطات.

 

والحادث هو السادس من نوعه في العاصمة التشيلية منذ مارس الماضي، في انعكاس لإجراءات الإغلاق وحظر التجول التي فرضتها أزمة كورونا.

 

وأبلغ سكان في حي لو بارنياتشا الراقي السلطات بوجود الأسد، بعدما لجأ إلى منزل إثر تجوله في الشوارع خلال النهار.

 

وخرج الحيوان المفترس بعد ذلك من المنزل، فطارده عناصر الشرطة والجهاز الوطني المعني بالحيوانات، وتمكنوا من الإمساك به باستخدام سهام مهدئة.

 

وأعلنت حديقة حيوانات سانتياجو أن الأسد سينقل إلى عيادتها للخضوع لفحص بيطري، واوضحت في تغريدة على "تويتر": "في حال كان وضعه جيدا، سيعاد إلى موطنه الطبيعي".

 

وترجح السلطات كما في الحالات السابقة، أن يكون أسد الجبال هذا نزل من المرتفعات القريبة من سانتياجو بحثا عن قوت، مستفيدا من عدم وجود الكثير من الناس في الشوارع بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك

منذ حوالي 7 ساعات

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

منذ 43 دقيقة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 15 ساعة

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

منذ ساعة

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

01:21 ص

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

04:33 ص

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

02:33 ص

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية