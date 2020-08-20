بسبب كورونا.. أسد يتجول في شوارع سانتياجو عاصمة تشيلي

نجحت الشرطة وجهاز مختص في مثل هذه الحالات، في الإمساك بأسد جبلي خلال تجوله في شوارع سانتياجو عاصمة تشيلي، الأربعاء، حسبما أعلنت السلطات.

والحادث هو السادس من نوعه في العاصمة التشيلية منذ مارس الماضي، في انعكاس لإجراءات الإغلاق وحظر التجول التي فرضتها أزمة كورونا.

وأبلغ سكان في حي لو بارنياتشا الراقي السلطات بوجود الأسد، بعدما لجأ إلى منزل إثر تجوله في الشوارع خلال النهار.

وخرج الحيوان المفترس بعد ذلك من المنزل، فطارده عناصر الشرطة والجهاز الوطني المعني بالحيوانات، وتمكنوا من الإمساك به باستخدام سهام مهدئة.

وأعلنت حديقة حيوانات سانتياجو أن الأسد سينقل إلى عيادتها للخضوع لفحص بيطري، واوضحت في تغريدة على "تويتر": "في حال كان وضعه جيدا، سيعاد إلى موطنه الطبيعي".

وترجح السلطات كما في الحالات السابقة، أن يكون أسد الجبال هذا نزل من المرتفعات القريبة من سانتياجو بحثا عن قوت، مستفيدا من عدم وجود الكثير من الناس في الشوارع بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.