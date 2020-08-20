ألمانيا.. 1707 إصابات كورونا جديدة خلال 24 ساعة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:35 ص
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 1707 إصابات بفيروس كورونا جديدة خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة منذ أبريل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أكدت السلطات الألمانية، اليوم السبت، ظهور 1415 حالة إصابة جديدة بـ بالفيروس المستجد كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل العدد الإجمالي إلى 222828 حالة.

 

وبحسب معهد روبرت كوخ الألماني، زاد عدد الوفيات بستة أشخاص ليصل إلى 9231 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، تعافى أكثر من 200 ألف شخص منذ بداية تفشي المرض.

 

وأشارت السلطات الصحية الروسية، إلى أن 1449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.

 

وتظل البرازيل الدولة الأكثر تضررًا في أمريكا اللاتينية من حيث الحالات، تليها بيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

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