جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة الـ20

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة أمس الأربعاء ١٩ أغسطس.

وانتهت مباراة فريق الإسماعيلي وفريق وادي دجلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- الأهلي 56نقطة.

2- الزمالك 39نقطة.

3- المقاولون 37 نقطة.

4- بيراميدز 36 نقطة.

5- الإتحاد السكندري 29 نقطة.

6- سموجة 27نقطة.

7- إنبي 26نقطة.

8- الإنتاج الحربي 24 نقطة.

9- الإسماعيلي ٢٣ نقطة.

10- حريس الحدود 22نقطة.

11- الجونة 21 نقطة.

12- المصري 20 نقطة.

13- مصر المقاصة 20 نقطة.

14- وادي دجلة ١٩ نقطة.

15- أسوان 19 نقطة.

16- طلائع الجيش 18نقطة.

17- طنطا 16 نقطة.

18- نادي مصر 13نقطة.

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