غدا.. قطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:39 ص
ارشيفية
ارشيفية
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تقطع المياه عن 15 منطقة بمحافظة القاهرة، غدا الجمعة، لمدة 16 ساعة تبدأ من الساعة 1 ظهر الجمعة حتى الخامسة صباح السبت.

يأتي ذلك بسبب أعمال الإحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم بامتداد شارع  بورسعيد.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن 15 منطقة بالمحافظة، وهى "منشية البكري – امتداد رمسيس1 و2 – إسكان التوفيق – قاعة المؤتمرات – معهد القاهرة – مستشفى العباسية – كلية الحلمية العسكرية – المعهد الفني للقوات المسلحة – الأرصاد الجوية – جامعة عين شمس – هيئة التسليح للقوات المسلحة – المنطقة المركزية العسكرية – كهرباء الريف – الجبل الأخضر"، لمدة 16 ساعة، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت.

وأهابت محافظة القاهرة وشركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. 

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