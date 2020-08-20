مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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يبدو أن الاوروغوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني،غير مرحب به في مشروع برشلونة الجديد تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وتعاقد برشلونة مع المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، لخلافة كيكي سيتين، لمدة عامين، عقب الخروج المُهين للعملاق الكتالوني على يد بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة " ماركا " فإن يوفنتوس الإيطالي يُفكر في التعاقد مع سواريز من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الموسم المقبل.

وترغب السيدة العجوز في التعاقد مع مهاجم مميز الفترة المقبلة، بعد إقتراب رحيل غونزالو هيغواين من البيانكونيري صوب بوكا جونيور الأرجنتيني.

ويعد سواريز خيار مهم جداً لاندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، خاصة بعد عدم الوصل إلى إتفاق حتي الآن مع إدارة وولفرهامبتون الانجليزي من أجل الحصول على خدمات راؤول خيمينيز.

يذكر أن جوزيب ماريا بارتوميو قد أعلن مسبقاً عن رغبته في التخلص من عدد كبير من اللاعبين داخل برشلونة من أجل بناء فريق جديد قادر على حصد البطولات.

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