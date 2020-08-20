اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك اجتماع مرتقب بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة والهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني.

وأشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية إلى أن اسم ميسي ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة الإسباني عقب الهزيمة الكبيرة على يد بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو اتصل بخورخي ميسي والد وممثل البرغوث الأرجنتيني ليشرح له أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة يعتمد على نجله ويعتبره حجر الأساس في مشروعه الجديد.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن والد ميسي أخبر بارتوميو بأنه ليس الشخص المفترض إقناعه ولكن لابد من إقناع نجله لذلك أخبره بضرورة أن يكون الحديث مباشرة مع ليونيل ميسي لشرح المشروع الجديد ويجب أن يكون الحديث وجهًا لوجه.

ونوهت الإذاعة الإسبانية أنه من المقرر أن يقوم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بتحديد موعد لعقد اجتماع حاسم مع ليونيل ميسي ورونالد كومان في وقت قريب من أجل إقناعه بالاستمرار في صفوف النادي الكتالوني.