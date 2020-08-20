ميدو يشيد بلاعبي لايبزيج الألماني ويكشف سر تفوق باريس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، بأداء فريق لايبزج الألماني، خلال منافسات دوري أبطال أوروبا، للنسخة الحالية، مشيرا إلى أنه يستحق احترام العالم بعد كل ما قدمه، فهم قصة لا يمكن نسيانها في كرة القدم.

 

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن لاعبي لايبزيج قدموا مباراة ممتازة، ولكن خبرات وإمكانيات مهاجمي باريس سان جيرمان حسمت المباراة.

 

وأكد ميدو أن قوة باريس سان جيرمان حسمت المباراة لصالح الفريق الفرنسي في ظل الأسماء اللامعة التي تتواجد بالفريق.

 

جدير بالذكر أن لايبزيج كان ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي عقب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الذي صعد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نهائي المسابقة.

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