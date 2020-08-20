برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن احتمالية عقد صفقة تبادلية بين برشلونة وإنتر ميلان، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة الإسباني

وأوضح التقرير أن الصفقة التبادلية، تقتضي بانتقال لاوتار مارتينيز، مهاجم النيراتزوري، إلى الفريق الكتالوني.

وارتبط اسم لاوتارو (22 عامًا) بالانتقال إلى برشلونة منذ عدة أشهر، حيث يسعى الفريق الكتالوني لتجديد الدماء.

من جانبه ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن الثنائي المرشح للرحيل عن برشلونة والانتقال إلى إنتر ميلان هو لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

وتابع الموقع أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، حدد أسماء اللاعبين غير القابلين للبيع، ولم يذكر اسم سواريز أو بوسكيتس.

وأتم الموقع أن الثنائي لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، يمكن أن تغري بهم إدراة برشلونة، مسؤولي إنتر ميلان، لإطلاق سراح لاوتارو مقابل ضمه.

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