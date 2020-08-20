كشف حازم الحديدي، الوكيل الإعلاني للدولي المصري، رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن اعتداء بعض جماهير الأهلي على الجناح المصري لمنتخب مصر.

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

وقال حازم الحديدي، الوكيل الإعلاني للدولي المصري، رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، في تصريحات صحفية: "هذه الواقعة ليس لها أي أساس من الصحة".

وتابع الحديدي: " رمضان بالفعل يتواجد في الساحل الشمالي، ولكن في مكان خاص جدا، ولا يوجد به جماهير".

وأضاف: "لو حدث اعتداء أو اشتباك بين رمضان وبعض الجماهير، لكان أبلغني بذلك".

وواصل: " رمضان صبحي بخير ولا صحة لما يُكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، تعرض لموجة غضب وانتقادات كبيرة، من جانب جماهير الأهلي، عقب الإعلان عن رغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز.