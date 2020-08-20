حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

كشف حازم الحديدي، الوكيل الإعلاني للدولي المصري، رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن اعتداء بعض جماهير الأهلي على الجناح المصري لمنتخب مصر.

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

وقال حازم الحديدي، الوكيل الإعلاني للدولي المصري، رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، في تصريحات صحفية: "هذه الواقعة ليس لها أي أساس من الصحة".

وتابع الحديدي: " رمضان بالفعل يتواجد في الساحل الشمالي، ولكن في مكان خاص جدا، ولا يوجد به جماهير".

وأضاف: "لو حدث اعتداء أو اشتباك بين رمضان وبعض الجماهير، لكان أبلغني بذلك".

وواصل: " رمضان صبحي بخير ولا صحة لما يُكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، تعرض لموجة غضب وانتقادات كبيرة، من جانب جماهير الأهلي، عقب الإعلان عن رغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز.

أخبار تهمك

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ حوالي 10 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

01:21 ص

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

04:33 ص

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

02:33 ص

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية