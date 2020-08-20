أحمد موسى: يجب سجن كل من يتاجر بقوت الشعب (فيديو)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:01 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
عرض الإعلامي أحمد موسى نماذج متعددة لرغيف الخبز بعد شرائها من مخبزين مختلفين بمحافظة القليوبية عقب قرار خفض وزن الرغيف إلى 90 جراما.


وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك فارق في الوزن حيث يصل وزن رغيف إلى 70 جرام فقط، والآخر يزيد، فهناك مالك مخبز أمين والآخر لا يتمتع بأي أمانة.

وأضاف: "مالك المخبز غير الأمين يجب أن يحاسب، الدولة تنفق مليارات على الدعم كي يصل إلى المواطن"، مطالبا بمعاقبة كل من يتاجر في قوت المواطنين بالسجن، معقبا: "مفيش صاحب مخبز بيخسر".

كان قد أبدى الإعلامي أحمد موسى رفضه لقرار وزارة التموين بخفض وزن رغيف الخبز لـ90 جراما بعد أن كان وزنه الرسمي 110 جرام.

واعترض موسى خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" على تحمل المواطن لتكاليف التأمين على العمال في المخابز عن طريق تخفيض وزن رغيف الخبز مضيفًا: "المواطن ماله ومال التأمينات ده الخبز ورئيس الجمهورية بيدور على احتياطي القمح والدقيق إنه يوصل لـ8 شهور وعمل منظومة الخبز عشان ميكونش عند المواطن مشكلة في العيش".

وتساءل الإعلامي أحمد موسى: "ليه أخدنا قرار بتخفيض الخبز ما هو اتخفض قبل كده ونزل الوزن بتاعه وليه عملتوا القرار ده هيخدم مين في الآخر مش هيخدم المواطن".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزن الخبز خفض رغيف الخبز بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

منذ 43 دقيقة

برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

منذ ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

أحمد موسى يحرج وكيل وزارة التموين على الهواء بسبب رغيف الخبز (فيديو)

أحمد موسى: قرار خفض وزن رغيف الخبز ليس في مصلحة المواطن (فيديو)

شعبة المخابز: "ملناش علاقة بتقليل وزن العيش"

إعلامية تكذب الصور المفبركة لرغيف الخبز بعد تقليص وزنه 20 جرام (فيديو)

أحمد موسى يعرض نماذج من "رغيف العيش" على الهواء: الوزن مختلف ومفيش أمانة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

01:21 ص

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

04:33 ص

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

02:33 ص

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية