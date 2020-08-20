الأوقاف: احتفال رأس السنة الهجرية سيتم بإجراءات احترازية

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة ستقيم احتفال اليوم برأس السنة الهجرية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





وأضاف طايع في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء: "سنقيم الاحتفالية كعادتنا في الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة".





وتابع "يجوز الاحتفال برأس السنة الهجرية لأن هذا يكرس في نفوس أبنائنا شعائر الدين الإسلامي، لأن من يعظم شعائر الله فانه من تقوى القلوب".



