الحكومة تستعد لـ"الأنفلونزا الموسمية" باللقاحات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية استعدادا لفصل الشتاء، مشيرًا إلى أن هذه اللقاحات تعادل خمسة أضعاف المعتاد بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم كله بسبب فيروس كورونا.





وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " سيتم توفير اللقاح في الهيئة العامة للمصل واللقاح والصيدليات، وستكون الأولوية لإعطائه لكبار السن والأطباء نظرًا لأنهما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".





وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يتم النظر في منح بعض الفئات لقاح الأنفلونزا الموسمية بشكل مجاني بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لفيروس كورونا.