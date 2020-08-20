الحكومة تستعد لـ"الأنفلونزا الموسمية" باللقاحات

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:47 ص
نادر سعد
نادر سعد
الفجر
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية استعدادا لفصل الشتاء، مشيرًا إلى أن هذه اللقاحات تعادل خمسة أضعاف المعتاد بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم كله بسبب فيروس كورونا.

وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " سيتم توفير اللقاح في الهيئة العامة للمصل واللقاح والصيدليات، وستكون الأولوية لإعطائه لكبار السن والأطباء نظرًا لأنهما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يتم النظر في منح بعض الفئات لقاح الأنفلونزا الموسمية بشكل مجاني بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لفيروس كورونا.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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