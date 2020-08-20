بوسي إسلام فاشونيستا في مسلسل "11 شارع النخيل"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:38 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

تشارك بوسي إسلام، في بطولة مسلسل "11 شارع النخيل"، من بطولة دينا عبدالله نجمة ستار أكاديمي، أسامة عبدالله، أحمد بسيم، لميس البشوتي،أحمد سمير عامر، بوسي إسلام، عبير منير، نانيتا اللبنانية، يسرا المسعودي، وإخراج أيمن خطاب وتأليف نهاد وحيد.

 

وأعربت بوسي عن سعادتها بالمشاركة في العمل، حيث تخوض لأول مرة تجربة التمثيل في حياتها  تقدم دور فتاة تدعى "چنا"، والتي تعمل فاشونيستا حيث تنسق أزيائها بنفسها وتختار ملابسها حسب صيحات الموضة وتعرض تفاصيل حياتها الشخصية على الفيس بوك.

 

وتابعت بوسي، أن المسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي، من خلال الأحداث التي تجمعها مع أبطال العمل ووجود عدد كبير من ضيوف الشرف وأن المخرج أيمن خطاب ساعدها في تقديم الدور بشكل جيد خلال التصوير.

 

وأشارت بوسي أنها انتهت من تصوير مشاهدها، وتحمست جدا للمشاركة حيث تقدم دور هام ضمن أحداث العمل، وما جذبها للمشاركة في المسلسل هو إعطاء فرصة كبيرة للنجوم الشباب في تقديم أدوار كبيرة تظهر قدراتهم الفنية، كما يعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة خلال الفترة المقبلة.

 

والمسلسل من بطولة دينا عبدالله نجمة ستار أكاديمي، أسامة عبدالله، أحمد بسيم، لميس البشوتي،أحمد سمير عامر، بوسي إسلام، عبير منير، نانيتا اللبنانية، يسرا المسعودي، وإخراج أيمن خطاب وتأليف نهاد وحيد.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 12 ساعة

أسطورة ريال مدريد: أستمتعت بخسارة برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:21 ص

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

02:33 ص

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

04:33 ص

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية