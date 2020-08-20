بوسي إسلام فاشونيستا في مسلسل "11 شارع النخيل"

تشارك بوسي إسلام، في بطولة مسلسل "11 شارع النخيل"، من بطولة دينا عبدالله نجمة ستار أكاديمي، أسامة عبدالله، أحمد بسيم، لميس البشوتي،أحمد سمير عامر، بوسي إسلام، عبير منير، نانيتا اللبنانية، يسرا المسعودي، وإخراج أيمن خطاب وتأليف نهاد وحيد.

وأعربت بوسي عن سعادتها بالمشاركة في العمل، حيث تخوض لأول مرة تجربة التمثيل في حياتها تقدم دور فتاة تدعى "چنا"، والتي تعمل فاشونيستا حيث تنسق أزيائها بنفسها وتختار ملابسها حسب صيحات الموضة وتعرض تفاصيل حياتها الشخصية على الفيس بوك.

وتابعت بوسي، أن المسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي، من خلال الأحداث التي تجمعها مع أبطال العمل ووجود عدد كبير من ضيوف الشرف وأن المخرج أيمن خطاب ساعدها في تقديم الدور بشكل جيد خلال التصوير.

وأشارت بوسي أنها انتهت من تصوير مشاهدها، وتحمست جدا للمشاركة حيث تقدم دور هام ضمن أحداث العمل، وما جذبها للمشاركة في المسلسل هو إعطاء فرصة كبيرة للنجوم الشباب في تقديم أدوار كبيرة تظهر قدراتهم الفنية، كما يعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة خلال الفترة المقبلة.

والمسلسل من بطولة دينا عبدالله نجمة ستار أكاديمي، أسامة عبدالله، أحمد بسيم، لميس البشوتي،أحمد سمير عامر، بوسي إسلام، عبير منير، نانيتا اللبنانية، يسرا المسعودي، وإخراج أيمن خطاب وتأليف نهاد وحيد.